El piloto de MotoGP que Dani Pedrosa compara con Stoner: "Ese tacto natural al estilo..."

El expiloto reflexionó acerca de lo acontecido en la carrera del domingo del antepenúltimo GP del curso y destacó la actuación de un Pedro Acosta que todavía podría asaltar el podio del Mundial.

Dani Pedrosa ofreció sus conclusiones de un GP de Malasiaen el que Álex Márquez certificó su subcampeonato del mundo. El evento del domingo en Sepang, donde el ilerdense lideró para celebrar por todo lo alto su hazaña, fue definida por Pedrosa como "una carrera de supervivencia".

En esta carrera, más allá del rotundo éxito de Álex, el expiloto destacó el desempeño de Pedro Acosta en comentarios en 'DAZN': "Ha hecho una de las mejores carreras del año. Ha gestionado muy bien la goma delantera. Acosta ha pilotado al estilo Stoner, ha sabido encontrar ese tacto natural en el acelerador".

Además, el infortunio de un 'Pecco' Bagnaiaque tuvo que abandonar cuando tenía el podio casi asegurado en Sepang, abre las posibilidades de disputa por la tercera plaza en la clasificación general de pilotos.

Marco Bezzecchi cierra el podio del campeonato del mundo en la categoría reina con 291 puntos a falta de dos GP. Cinco puntos más que el de Ducati y 35 de diferencia con Acosta. "Pedro está solo a 26 puntos de Bagnaia. Si sigue con este ritmo, puede haber sorpresa", sentenciaba Pedrosa sobre un podio final del campeonato que todavía sigue abierto en la categoría reina.

La buenas sensaciones del murciano podrían permitirle seguir consiguiendo buenos resultados y brindarle a MotoGP una gran pelea a tres bandas por la tercera plaza del Mundial.