Última hora de Noah Dettwiller tras su accidente con Rueda: "Su condición es estable pero crítica"

El piloto suizo tuvo que pasar por varias operaciones después del brutal choque con el campeón del mundo de Moto3 durante la vuelta de reconocimiento y su estado de salud preocupa al motociclismo.

El estremecedor accidente que involucró a Jose Antonio Rueda y Noah Dettwiler en la vuelta de reconocimiento de la carrera del domingo del GP de Malasia mantiene al mundo del motociclismo en vilo por el estado de salud del piloto suizo.

El incidente en el que el español de KTM arrollaba a toda velocidad al corredor de CIP Green Power terminaba con la rápida intervención de un helicóptero para que los heridos fueran trasladados para poder ser atendidos.

Noah Dettwiller fue el que se llevó la peor parte. Tuvo que 'luchar por su vida' y someterse a múltiples cirugías. Ahora, un día después del trágico suceso, el equipo ha publicado un tranquilizador comunicado, dentro de la gravedad de la situación, que esclarece la última hora del piloto.

"Noah ha pasado por varias operaciones en las últimas horas, las cuáles han ido bien. Según los doctores a cargo, su condición es estable, pero sigue siendo crítica. Agradecemos la comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y de su familia. Gracias por el increíble apoyo y todos los mensajes", posteaba la escudería en redes sociales.