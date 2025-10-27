El aviso de Fernando Alonso sobre Aston Martin: "Un coche diseñado por Newey en 2026..."

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, tras un fin de semana para olvidar en México, mira con ilusión lo que está por venir en la próxima temporada.

Debido a un fallo en la refrigeración de sus frenos, Fernando Alonso tuvo que abandonar en el Gran Premio de México.

El del Autódromo Hermanos Rodríguez es el quinto abandono de la temporada, habiendo sido cuatro por problemas de fiabilidad.

Tras la carrera, en declaraciones a 'ESPN', el piloto de Aston Martin lamentó su mala suerte, pero tiene claro que aún pueden servir las cuatro carreras que restan para preparar mejor lo que está por venir en 2026.

"Hay que aprender y mejorar, sobre todo mejorar para las cuatro carreras que faltan. Sobre todo la fiabilidad. Estoy tranquilo, estoy haciendo buenas clasificaciones, carreras... Hoy en salida no lo tuvimos de nuestra parte, luego perdimos tiempo en la parada y aun así estábamos luchando por estar lo más arriba posible. Hay que mejorar y ver si podemos puntuar en alguna. Iremos con optimismo a las cuatro y seguro que en alguna la oportunidad se presenta", señaló.

De hecho, gran parte de las expectativas del asturiano pasan por el 'efecto Newey' y el nuevo reglamento.

"Vendremos con un coche que estará diseñado por Newey la próxima vez, esperemos no ser tan lentos. México nunca he sumado muchos puntos. Con Alpine he sumado, con Aston Martin he tenido más problemas y se ha atragantado. A nivel personal he hecho buenas actuaciones. Cuando el coche esté normal, me gusta México y seremos rápido seguro", zanjó.