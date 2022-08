El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin supuso un 'boom' en la Fórmula 1. Su llegada por sorpresa a la escudería británica ha hecho que Alpine tenga un hueco libre y se desarrolle una gran polémica por Oscar Piastri, que manifestó que no iba a correr en 2023 con Alpine cuando los franceses le anunciaron como nuevo piloto de la escudería. Mientras tanto, en Aston Martin están muy ilusionados con la llegada del asturiano a la escudería británica.

Ese anuncio era algo que nadie esperaba, ni si quiera el propio jefe del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, que confesó enterarse de la marcha de Alonso por el propio comunicado de los británicos. Incluso los propios ingenieros de Aston Martin se enteraron por sorpresa y ahora la ilusión es notoria. Incluso podría suponer un antes y un después en la situación del equipo, que ahora mismo no es la mejor.

El propio Sebastian Vettel propuso a Mick Schumacher como su sustituto, pero desde Aston Martin se ve que el joven piloto alemán no les convencía.

Uno de los 18 ingenieros españoles que trabaja en Aston Martin, Raúl Martín, ha hablado sobre el fichaje de Alonso en la 'Cadena Ser': "Internamente, se hablaba de Schumacher o Latifi, no pensaba que vendría Alonso. Creía que se quedaría en Alpine, es impactante y difícil de creer, pero es la realidad".

A pesar de la euforia, el ingeniero prefiere tener los pies en el suelo, y asegura que el proyecto no es a corto plazo y Alonso no ganará en su primer año: "Esto es así, es un proyecto a medio largo plazo. Tenemos que hacer funcionar al doble de gente, aunque Stroll tiene todo bastante claro. No va a llegar y empezar a ganar todo, pero somos ambiciosos".

Por el momento, y tras el parón veraniego, Aston Martin es penúltimo en el Mundial de Constructores con 20 puntos. El mejor resultado lo logró Sebastian Vettel en el Gran Premio de Azerbaiyán, con un sexto puesto.