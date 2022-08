Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, cree que la decisión que ha tomado Sebastian Vettel en cuanto a retirarse llega en el momento adecuado, ya que, según él, el piloto alemán no merece estar en mitad de tabla. Ambos se conocen a la perfección, ya que Horner y Vettel coincidieron en la etapa más gloriosa del equipo Red Bull, cuando el alemán ganó cuatro títulos mundiales entre los años 2010 y 2013.

"Fue un placer para nosotros tenerlo en nuestro equipo. Logramos grandes cosas juntos. Creo que después de haberlo visto crecer de niño a un hombre, es un tipo con muchos principios. Tiene creencias muy fuertes", comienza Horner en declaraciones a 'Autosport'.

El jefe de Red Bull también asegura que el alemán tiene muchas cosas que hacer fuera de la Fórmula 1. Recordemos que Vettel ha aprovechado el 'Gran Circo' en varias ocasiones para hacer reivindicaciones (como en Austria con el lema "Salvad a las abejas" o en Hungría por llevar una camiseta LGTBI).

"Hemos visto que en las últimas etapas de su carrera está defendiendo mucho las cosas que le apasionan y con razón. Su familia es importante para él. Es un hombre muy privado. Aunque su carrera en la Fórmula 1 llega a su fin, tiene muchas cosas que estoy seguro que quiere hacer en su vida, estoy seguro de que va a hacer grandes cosas", continúa.

Horner también cree que su retiro llega en el momento justo, ya que no merece estar en la situación que está, con un coche que no aspira a más allá que a mitad de tabla: "Será triste no verlo por ahí. Pero creo que el momento es el adecuado para él. No es agradable verle correr en mitad tabla, no merece estar allí. Creo que es el momento adecuado para que diga: 'Ahora es el momento de dar por terminada mi etapa en Fórmula 1'".

"Se ganó el cariño de todos"

Por último, Horner ha querido rememorar también la etapa en la que ambos coincidieron en Red Bull, la que fue sin duda la mejor etapa tanto del piloto como de la escudería, ya que el alemán ganó cuatro campeonatos del mundo seguidos: "Fueron días de bonanza en Fórmula 1: muchos competidores, grandes equipos, éxitos sobresalientes... Él, en esa etapa, estaba muy enfocado en lograr no solo el éxito, sino también récords. Significaron mucho para él".

"Creo que lo que se destacó de 'Seb' fue desde el principio, se podía ver que era un joven muy enfocado y su ética de trabajo era totalmente germánica. Trabajó duro, trabajó hasta tarde y tenía un gran sentido del humor, por lo que encajó en un equipo británico y abrazó la cultura de inmediato. Se ganó el cariño de todos", concluye.