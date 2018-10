Fernando Alonso: "Hay otras cosas fuera de la Fórmula 1 que necesito conquistar"

Fernando Alonso afronta las que serán sus últimas tres carreras, salvo sorpresa en un futuro, en la Fórmula 1. El bicampeón ha hablado antes de la disputa del GP de México y ha vuelto a decir que si se va de la competición de monoplazas no es porque no tenga "un coche competitivo". "Todos mis sueños aquí se han realizado", afirma.

"Dejo esto porque quiero, no porque me vea obligado a dejarla. Es momento de lograr más cosas. No me voy porque no cuente con un coche competitivo, igual McLaren tiene un gran coche el próximo año, ¿quién sabe? Quiero terminar porque creo que soy mejor piloto fuera de la F1. Este capítulo se ha terminado, he logrado mucho éxito y hay cosas fueraa que quiero conquistar", comentó.

El asturiano afirma que todo lo que quería hacer en la Fórmula 1 lo ha hecho: "Llegué, gané carreras, campeonatos, batí récords... y piloté para Renault, para McLaren y para Ferrari. Tengo 37 años y no puedo hacer más aquí".

Alonso además ha hablado acerca de cómo se siente en estos últimos momentos en la F1: "Llego a México y tendré a 30.000 personas con máscaras para decirme adiós, y en Abu Dabi será lo mismo. Me siento feliz, privilegiado y respetado en todo el mundo".