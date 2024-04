Fernando Alonso tendría una oferta encima de la mesa del equipo Red Bull. Es lo que publica el medio alemán 'Auto Motor und Sport', que habla de presiones al asturiano para que tome una decisión en las próximas semanas.

Sin embargo, Fernando no tendría claro si aceptar o no ya que se convertiría en compañero de Max Verstappen. Aunque dejan claro que "firmaría cualquier contrato por un coche ganador" de la parrilla de la Fórmula 1.

"Para él se trata de la culminación de su carrera. Pero el contrato de Verstappen aún puede prolongarse. Y un coche en Red Bull sólo es atractivo para el participante récord si no tiene que competir contra Verstappen", asegura el citado medio.

"Red Bull presiona a Alonso. Para Alonso, el riesgo de ganar tiempo es menor que para su compatriota. Su ventaja es que, con casi 43 años, ya no tiene que planificar las próximas cinco temporadas", cuentan en Alemania.

Y también hablan de la oferta de Aston Martin, que también quiere que Fernando tome una decisión cuanto antes para planificar su futuro. "En Aston Martin sabe lo que le espera: un equipo en constante crecimiento, una nueva fábrica, herramientas de última generación como un túnel de viento, un simulador y bancos de pruebas que estarán online a finales de año...", comenta el citado medio.

Y desvelan cómo sería el contrato: "Su actual equipo de carreras le ofrece un contrato que no es demasiado largo, pero tampoco demasiado corto".

Las palabras de Alonso en Japón

En Suzuka, Fernando Alonso ya apuntó que no veía opciones de seguir en Red Bull. Pero con una condición: la situación de Verstappen. Palabras que coinciden con la información de 'Auto Motor und Sport'. "No veo ninguna posibilidad de que cambie de equipo", dijo.

"Por supuesto, si Max deja Red Bull, eso podría tener un impacto, pero no creo que haya ninguna posibilidad de que eso ocurra. Así que eso es algo en lo que no pienso demasiado. Lo que quiero es concentrarme en mi negocio. Estoy aquí para competir e intentar tomar una decisión antes del verano sobre si seguiré compitiendo o no", señaló entonces Fernando.