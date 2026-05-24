El extraño gesto de Alonso antes de abandonar el Gran Premio de Canadá

El asturiano, que estaba firmando la mejor carrera del año, se retiró de la carrera poco antes de llegar a la mitad de las vueltas dejando un gesto raro que parecía evidenciar algún tipo de molestia física.

Fernando Alonso había comenzado el Gran Premio de Canadá dando una auténtica lección de pilotaje. El bicampeón del mundo partió desde la decimonovena posición pero una salida increíble le hizo ponerse decimocuarto en la primera vuelta.

En las dos siguientes, Fernando no paró de adelantar coches llegando a ser décimo y a meterse en una zona de puntos en la que no había estado en todo el año. A medida que fue pasando el tiempo, el asturiano perdió algunas posiciones ante coches muy superiores.

Cuando rodaba decimotercero, abandonó. Alonso entró en 'box' y no volvió a salir en una nueva carrera que no puede terminar. La razón no quedó del todo clara pero Fernando dejó un gesto algo extraño antes de entrar en el 'pitlane'.

Vueltas antes de abandonar, el bicampeón se llevó la mano a una de sus piernas dejando evidencias de tener algún tipo de problema físico. Más allá de eso, Alonso suma un nuevo Gran Premio sin terminar a pesar de haber dejado momentos de pilotaje de muchísimo nivel.