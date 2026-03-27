Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre

El piloto asturiano ha reiterado la importancia de este 'Gran Prix' para Honda al ser en su país, y pese a no haber tenido "grandísimas sensaciones" en la FP2, confía en la mejora del coche.

Fernando Alonso está viviendo una semana llena de muchas emociones. Este miércoles, el bicampeón de la Fórmula 1 ha vivido una de las experiencias más especiales en su vida al convertirse en padre primerizo. Sin embargo, la situación de Aston Martin y Honda continúa saturando su paciencia.

El nacimiento de su descendiente provocó que el piloto se ausentase en la jornada del 'media day' de este jueves, tal y como comunicó su escudería en un comunicado en redes sociales. "Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares personales y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes", afirmó Aston Martin en X.

Pese a ello, Fernando ya está en Japón y ha disputado el Entrenamiento Libre 2 debido a la importancia de este Gran Premio para Honda. "A ver qué se puede hacer aquí. En la FP2 no hemos tenido grandísimas sensaciones en cuanto al coche. Sigue siendo un poco lo que teníamos; hemos traído alguna pieza de mejora", ha comentado el piloto español en declaraciones a 'DAZN'.

Aunque ha hecho el esfuerzo para estar presente lo antes posible y ayudar a su equipo en los entrenamientos, Alonso aún siente dificultades a la hora de correr: "En las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa, así que aún estamos muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar".

Por último, el bicampeón ha recalcado la importancia que supone una buena actuación de Aston Martin en Japón, debido a que es el país de origen de sus socios motoristas y el motivo de su presencia. "Es su carrera de casa; en un momento difícil hay que estar aquí, apoyarles, y ojalá acabar la carrera por primera vez este año y completar todas las vueltas es el objetivo", ha concluido Alonso.