Buenas noticias para Fernando Alonso: Honda comunica a Aston Martin cuándo llegará el nuevo motor

Shintaro Orihara ha confirmado en Suzuka que el objetivo es que la nueva unidad de potencia llegue para el GP de Miami, aprovechando el parón por el conflicto en Oriente Medio.

Honda se ha puesto las pilas para dar a Fernando Alonso una nueva unidad de potencia con la que poder competir en la Fórmula 1. Pese a que todo apuntaba a que el caos en Aston Martin no parecía tener fin, un rayo de luz sobresale del cielo oscuro que se cierne sobre los británicos.

Según ha anunciado Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1, en el 'media day' en Japón, desde Sakura ya han comenzado a confeccionar un nuevo motor, una diferente versión del actual, con el que el AMR26 no tenga problemas de vibraciones y los pilotos puedan acabar las carreras.

Aunque el nuevo motor no podrá llegar para el GP de Japón, Orihara ha señalado que, gracias a la recopilación de "muchos datos en China", los cuales han podido analizar y llevar al simulador, pueden "mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka".

Acerca de la fecha concreta de la llegada de esa nueva unidad de potencia, el directivo japonés ha apuntado que el objetivo en mente es que llegue para el GP de Miami. Esto se debe en gran medida a la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio.

"Desde el punto de vista normativo, si necesitamos aplicar alguna contramedida para garantizar la fiabilidad, podemos hacerlo. Es difícil precisar el plan, pero si es necesario, podemos hacerlo. Es difícil decir cuándo sucederá, ya veremos en Miami", ha declarado Shintaro.