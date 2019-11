Lleva casi un año alejado de la competición de Fórmula 1, pero eso no quita para que no siga el Gran Circo. Fernando Alonso, que actualmente se encuentra preparando el Dakar 2020 a la espera de nuevos proyectos, ha elegido al que es, desde su punto de vista, el mejor piloto que hay ahora mismo en la actual parrilla de la F1.

Y lo cierto es que lo tiene clarísimo: "Max Verstappen. Es un piloto al que me gusta seguir. He seguido varias carreras y me gusta verle porque siempre está en modo ataque. Sabes que si va tercero no se va a conformar con eso y que intentará ser segundo. Para el espectador es algo emocionante".

Eso sí, Alonso sabe que todo depende del coche: "Los que están arriba están ahí por algo. No es casualidad, es porque son los mejores. En F1 eso sí es complicado porque todo cambia mucho por el coche que se lleve".

Y también sabe que hay quienes manejan mejor que otros ciertos momentos de los fines de semana. "Hay pilotos que son rápidos a una vuelta. Otros que son constantes. Otros agresivos. Los hay que dominan las salidas...", afirma el asturiano.

Lo cierto es que esta relación de 'amor' que Fernando tiene con Verstappen parece ser mutua. El holandés de Red Bull ya dejó claro que si Alonso hubiera estado en el Mercedes habría sido "campeón del mundo".

Veremos si en 2021 se sube en el coche plateado, pues es el año que se ha marcado el bicampeón para volver, o no, a la Fórmula 1. Sin duda se le echa de menos.

