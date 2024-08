Fernando Alonso sigue teniendo retos por cumplir en la Fórmula 1. A sus 43 años, y con más de dos décadas de experiencia en el Gran Circo, el asturiano quiere disfrutar en Aston Martin de las mieles del triunfo con los verdes ropajes de la escudería de Silversone.

Así lo ha reconocido un bicampeón que no tiene en mente otra cosa que no sea la victoria. Que no sea ganar con los británicos y levantar con ellos un Mundial de Fórmula 1.

Ha sido en palabras en 'RacingNews365', donde ha confirmado que por más tiempo que pasa y por más complicado que pueda parecer no tiene intención de rendirse.

"Sería el punto culminante de toda mi carrera"

"Me gustaría ganar el Mundial de Fórmula 1 con Aston Martin", afirma de forma segura el bicampeón del mundo.

Y prosigue: "Eso sería el punto culminante de toda mi carrera. Y probablemente de mi vida".

Porque Alonso ha marcado eso como su gran prioridad, aunque tiene otras opciones en mente dentro del mundo del motor.

El Dakar está en mi lista de deseos

Ambas ya las conoce, porque en su día corrió, por ejemplo, el Dakar... y lo quiere: "Está en mi lista de deseos".

Lo que no está claro es lo de las 500 Millas de Indianápolis: "No tengo claro que vaya a volver en el futuro".