Fernando Alonso tiene una fecha marcada en su cabeza. Una a la que todos miran ya en la F1. Porque parece que queda mucho, pero no. No queda tanto. No queda demasiado ya para un 2026 en el que todo puede cambiar con la introducción de las nuevas normas en el Mundial.

En uno que siempre que ha habido cambios de este estilo ha vivido un nuevo paradigma. De Red Bull a Mercedes, con esos motores híbridos, para volver a Red Bull con estos coches de efecto suelo en un campeonato, en el 2024, más igualado que nunca.

No está aprovechando eso Aston Martin, que ha pasado de estar en el grupo perseguidor tanto en 2023 como al comienzo de este curso a ver cómo se acercan los Williams y los Alpine. Pero Alonso no pierde la fe en los de Silverstone.

"No quiero volver a lo de Barcelona"

Así lo cuenta en palabras que recogen en 'Motorsport': "No quiero volver a lo de Austria o Barcelona. Quiero estar en la parte delantera de la zona media".

"Luego, poco a poco, quizá cerrar la brecha con ellos. Este año será complicado, pero hay que encontrar la dirección para 2025. Será importante tener ese impulso en lo que queda de Mundial", insiste.

Pero el año es 2026: "Queremos ser competitivos el año que viene. Queremos aprovechar la gran oportunidad de dentro de dos años. Estoy disfrutando del camino. Queremos ser campeones".

"No es frustración. No es momento de frustrarse. No estamos contentos con nuestra posición, pero solo uno estará contento en Abu Dhabi", sentencia.