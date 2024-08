En pleno parón veraniego de Fórmula 1 y con la mitad de la temporada 2024 por delante, Aston Martin ya está centrado en el próximo año.

El AMR24 comenzó la presente campaña siendo capaz de clasificar dentro del 'top 5', pero conforme avanzaron las carreras el rendimiento menguó hasta ser el noveno y décimo puesto un objetivo realista para los de Silverstone.

Durante una entrevista en 'GPBlog', Fernando Alonso ha reconocido que están más cerca de la zona baja que de McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari.

"No podemos esconder que luchamos con Williams, RB y Alpine. El año pasado estábamos mirando más a los cuatro equipos de arriba y ahora, ellos están fuera de nuestro alcance. Nosotros nos estamos defendiendo de los equipos de atrás", ha señalado.

"Incluso a principios de año, especialmente en clasificación, siempre estábamos entre los cinco o seis primeros, en la lucha, por lo que tenemos mucho trabajo por delante para la segunda mitad del año. No nos vamos a rendir, pero necesitamos trabajar", ha explicado.

De hecho, Alonso parece reconocer que no puede hacer nada más para revertir la situación: "Soy piloto. Me encantaría diseñar el coche, pero no soy capaz de hacerlo".

Es por ello que el equipo ya se encuentra centrado en la próxima temporada, lo que deja las mejoras del AMR24 en un segundo plano.

"No lo creo, no creo que haya mucho planeado, depende más de nosotros entender los puntos débiles del coche, las partes en las que tenemos que mejorar. Eso sí, creo que todo se trabajo se llevará a cabo para 2025, no espero ningún gran salto en 2024", ha zanjado.