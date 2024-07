Fernando Alonso ha vuelto a exprimir al máximo su Aston Martin. El ovetense ha conseguido meterse en la Q3 pese a la falta de rendimiento mostrada ayer por su AMR24 aprovechando que la lluvia ha dado pie a una clasificación caótica en Spa-Francorchamps.

Después del paso atrás que dio el equipo de Silverstone en Hungría, este Gran Premio de Bélgica es una cita clave para marcar el devenir del equipo en la segunda mitad de la temporada, y pese al buen resultado, las sensaciones de Alonso no están siendo nada buenas.

"Está siendo un fin de semana raro porque me está costando entrar en calor, he necesitado varias vueltas para sentir el coche, nunca he tenido confianza", ha explicado Fernando Alonso en declaraciones a 'DAZN'.

"Ha sido una de esas clasificaciones típicas de Spa en las que hay que estar siempre en la pista. El sabor amargo que me deja es no haber tenido un neumático nuevo en la Q3", ha añadido.

Por ello, no es optimista de cara a la carrera pese a que sale desde la zona de puntos: "De cara a mañana soy cauto, ojalá podamos mantenernos en los puntos, pero no va a ser una carrera fácil".

"Mañana habrá que defender, los ocho primeros están en otra carrera. Salimos en la posición que nos toca", ha dicho Fernando Alonso para concluir.