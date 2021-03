Fernando Alonso ha comparecido este viernes en la rueda de prensa de los test de pretemporada en Baréin. Para verle en la pista habrá que esperar al sábado, cuando debute oficialmente con el Alpine.

El asturiano se muestra muy optimista y lanza un aviso muy claro: "Creo que puedo ganar algo más en Fórmula 1". Dos mundiales lucen en su palmarés.

"Sentía que estaba en mi mejor nivel como piloto y por eso he vuelto. La F1 es el sitio donde tenía que estar después de probar otras categorías, a las que volveré más adelante para perseguir los retos que allí tengo. Lucharé por victorias y por el campeonato en el futuro", comenta.

"Siento que tengo aún cosas que demostrar aquí, lucharemos por victorias y campeonatos en el futuro", dice, esperanzado. Y es que el cambio de reglamento en 2022 es el momento clave para una F1 que debería igualarse, poniendo fin a la dictadura de Mercedes.

"Tenemos que maximizar y alcanzar la perfección si queremos conseguir puntos. Otro reto para mí y también para el equipo van a ser las 23 carreras que va a haber. Vamos a tener que ser conscientes de eso e intentar ahorrar energía. Aunque en agosto y septiembre te sientas bien, es mejor ahorrar energía para sentirse mejor en noviembre y diciembre", dice Alonso.

Por último ha indicado que tendrá que volver a adaptarse a la competición: "Tendré que volver a adaptarme, volver a aprender cosas y volver a acostumbrarme, a pilotar, al procedimiento del fin de semana, no me he pasado dos años en casa".

Su compañero, Esteban Ocon, ha sido cuarto en la primera sesión de pretemporada de Baréin. A siete décimas de Daniel Ricciardo, que ha marcado el mejor tiempo de la mañana.