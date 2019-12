Fernando Alonso no conoce la palabra 'rendirse'. El piloto español ha reconocido en la 'BBC' que volverá a intentar el asalto de las 500 Millas de Indianápolis, la prueba con la que completaría la Triple Corona del automovilismo.

"Definitivamente haré Indianápolis. Veremos cómo se desarrollan las próximas semanas. Si la gano después de ganar Le Mans, WEC y Daytona, no puedo pedir nada más. Lo volveré a intentar", desvela Alonso.

Eso sí, todavía no conoce con qué equipo correrá esta mítica prueba. Las dos opciones más probables para el asturiano son Andretti Autosport o Arrow McLaren, aunque afirma que no son las únicas.

"Tengo una lealtad hacia McLaren y también está lo bien que me sentí en Andretti, y me siento parte del staff y del equipo. Tengo una muy buena relación allí", desvela. Además, cree que "no sería problema" el hecho de que Honda motorice a Andretti de cara a un posible fichaje con la escudería.

Alonso afirma que las negociaciones están avanzadas "al 50%", centrándose en el Dakar: "No quiero tener ninguna distracción de gente preguntándome sobre otras cosas".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Alonso dejase la puerta abierta a una participación en la Fórmula 1 en 2021, algo que considera "una posibilidad interesante". "Si resultase que echo de menos la F1, estoy abierto a volver", confiesa.