Fernando Alonso siempre estará vinculado a la Fórmula 1. A un mes de que compita por primera vez en el Rally Dakar y tras haberse proclamado campeón del Mundial de Resistencia, el nombre del ovetense se ha vuelto a colar en las declaraciones de Max Verstappen. El holandés, que puede sellar este fin de semana, en Abu Dabi, su tercer puesto en el Mundial, ha comentado que la vuelta de Alonso "sería buena si es en un coche competitivo".

"Fernando es un gran piloto", apuntó Verstappen, que piensa que para él, sería "una pérdida de tiempo" volver a la parrilla montado "en un coche que no sea competitivo".

No es la primera ocasión en la que el piloto de Red Bull comparte su admiración por Fernando Alonso, puesto que, en una entrevista para 'AutoBild', hace escasas tres semanas, deslizó que "es uno de los mejores pilotos, pero en realidad es una pena que no haya podido correr realmente 'contra él', porque cuando hemos coincidido en pista estos años él no ha contado con un coche muy competitivo".

En relación a la idea de la mala fortuna con los monoplazas conducidos por Fernando Alonso, el holandés también comentó en la mencionada entrevista que "en los últimos años se ha equivocado".

Por último, en otra entrevista, concedida al 'Corriere della Sera', el holandés mostró una vez más su admiración por el bicampeón del mundo de Fórmula 1 cuando aseguró que "si Fernando Alonso hubiese estado en Mercedes, habría ganado el Mundial allí".

