Stroll dispara la ilusión para 2026: del "Newey está en trance" a "son tiempos emocionantes" para Aston Martin

El compañero de Fernando Alonso ha destacado la "pasión, concentración y esfuerzo" del ingeniero más laureado de la historia.

A pesar de que quede por delante la segunda mitad de la presente temporada, en Aston Martin todos esperan con ansias la llegada del primer fin de semana de marzo con el Gran Premio de Australia que abrirá la veda de la campaña 2026 de Fórmula 1.

Eso sí, semanas antes se disputarán los test de pretemporada. Primero en enero, del 26 al 30, en el Circuit de Barcelona Catalunya. En febrero habrá dos tandas en Baréin del 11 al 13 y del 18 al 20.

Ahí ya se podrá intuir el nivel real de los equipos, y Aston Martin es una de las grandes incógnitas. En Silverstone todos se encomiendan a AdrianNewey, quien según Lance Stroll está completamente focalizado en el diseño del nuevo monoplaza.

"Creo que Adrian ahora mismo está en trance, concentrado en el diseño del coche del año que viene, está muy apasionado y emocionado con las nuevas reglas", ha explicado en una entrevista en 'Motorsport'.

El compañero de Fernando Alonso destaca el tesón del británico: "Lo que es asombroso de ver es cuánta pasión, concentración y esfuerzo se está invirtiendo en las nuevas normas y también en el equipo, simplemente estar en un nuevo entorno, un nuevo equipo, cómo está animando a todos y creando esta cultura más saludable dentro de toda la fábrica; es bastante asombroso de ver".

"No hay muchas razones para no sonreír por la idea de que AdrianNewey fabrique el coche del año que viene, son tiempos emocionantes", ha zanjado.