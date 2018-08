Fernando Alonso asegura que rechazó una oferta de Red Bull para sustituir a Ricciardo

Sorprendente revelación la que ha hecho Fernando Alonso a 'Sky Sports'. El asturiano ha asegurado que, esta temporada, ha tenido "un par de ofertas de uno de los tres equipos punteros". Preguntado sobre si era Red Bull, Alonso fue claro: "Sí".

Estas declaraciones llegan tras las palabras de Christian Horner, jefe de Red Bull, en las que acusaba a Fernando Alonso de "generar un poco de caos" en los equipos. "No estoy seguro de que fichar a Fernando sea lo más sano para el equipo", aseguró.

Estas palabras fueron contestadas por el propio Fernando Alonso, precisamente contestó a 'Sky Sports', asegurando que se trataba de "un hit del verano".

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂!!! definitely one of the best things ever!!! Summer hit !!😂😂😂😂😂😂😂. #fromlastweekNothanks https://t.co/IaFD3tIMh4