El tremendo enfado de Alonso con Aston Martin: "Llevaba varias vueltas pidiendo parar"

Ha tenido de todo esta carrera sprint del Gran Premio de Miami. Batallas, accidentes, cambios de estrategia, lluvia... Fernando Alonso también ha tenido un poco de todo, aunque poco bueno.

El piloto asturiano estaba realizando una carrera brillante, en el mismo ritmo que Albon y Hamilton y rodando en la 8ª plaza durante las primera vueltas. Sin embargo, la pista comenzó a secarse y los pilotos y equipos tuvieron que modificar sus estrategias. Y es que, mientras muchos comenzaban a pasar por boxes para montar los neumáticos de seco, otros se mantenían en pista.

Uno de ellos fue Fernando Alonso. El bicampeón se mostró enormemente cabreado con Aston Martin tras no haberle dejado parar en boxes vueltas antes, cuando él lo pidió, mientras que Stroll fue de los primeros en montar las gomas de seco.

"Iba detrás de Hamilton y Albon, e iba varias vueltas pidiendo los slicks, pero el equipo no creía que fueran necesarios. Lewis ha acabado tercero, así que hubiéramos terminado por ahí. El incidente con Lawson no lo he visto en la tele, pero es secundario, no deberíamos haber estado nunca luchando con él, sino más con Hamilton por el podio", señaló Alonso en los micrófonos de 'DAZN'.

Lawson acabó después con la carrera de Fernando, aunque para el asturiano esto es algo secundario, poniendo el punto de mira en su propio equipo por la mala gestión en la estrategia seguida por parte de Aston Martin con el monoplaza número '14'.