Verstappen rechaza marcarse 'un Fernando Alonso'

El piloto de Red Bull ha explicado por qué no entra en sus planes correr el Dakar ni las 500 Millas de Indianápolis.

Durante el Gran Premio de Catalunya en Montmeló, Max Verstappen concedió una entrevista a 'Mundo Deportivo' en la que Fernando Alonso fue muy protagonista.

Por un lado, el neerlandés aseguró que le gustaría luchar contra el ovetense por el Mundial de la próxima temporada. Por otro, señaló al de Aston Martin como el mejor piloto de la actual parrilla en muchas facetas.

Eso sí, parece que 'Mad Max' no quiere seguir los pasos de 'Magic', al menos fuera de la Fórmula 1. Tal y como explicó en la citada entrevista, no quiere correr ni el Dakar ni las 500 Millas de Indianápolis.

"No, no quiero hacerlo. Ni el Dakar, ni las 500 Millas de Indianápolis. No, realmente no me interesa. Me gusta verlo, pero no es el tipo de carreras que me gustaría hacer después de la Fórmula 1. Las carreras con coches GT son duras, sí, pero no en el desierto, sino en condiciones normales", ha explicado.

¿Por qué? Por el riesgo que conllevan: "Sí, diría que no vale la pena correr el riesgo de competir ahí. Después de la Fórmula 1, ya has arriesgado tu vida lo suficiente durante muchos años. Así que es solo otro riesgo que, en mi opinión, llega un momento en el que ya no vale la pena tomar".

"No es miedo, pero siempre hay preocupaciones en la vida. En mi caso, están relacionadas con la familia, con los amigos. Sí, siempre hay cosas que crees que tienes bajo control y luego pasa algo. Típico de la vida. Pero siempre intentas controlar todo lo que puedes", ha señalado.

Y todo obedece principalmente a su reciente paternidad: "Sí, han cambiado. Además, por supuesto, llegas a casa y hay alguien nuevo, un nuevo miembro de la familia. Y eso es súper bonito. Siempre supe que quería tener hijos, así que tener una hija ahora es estupendo. Lo disfruto mucho. Probablemente también te hace ser un poco más tranquilo en la vida, responsable y darte cuenta de que hay más cosas en la vida que solo la Fórmula 1".