Un expiloto pronostica el desastre de Ferrari: "Hamilton y Leclerc van a acabar en la grava..."

Timo Glock, expiloto de la Fórmula 1, cree que si Ferrari deja luchar a sus pilotos la cosa no va a terminar nada bien: "Es evidente...".

Un nuevo episodio de lucha intensa entre los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El monegasco fue el vencedor y saboreó otro podio. Pero hay quien le pide a la escudería de Maranello que ponga límites a esas luchas o la cosa terminará mal, muy mal.

El expiloto Timo Glock ha dicho en 'Sky Alemania' que Ferrari debería diseñar unas reglas como tenía McLaren: "Hay que marcar claramente la línea cuando el equipo está en desventaja. Si los dos coches se estorban mutuamente y pierden batería, y como consecuencia el equipo pierde posiciones, entonces la dirección del equipo debe intervenir".

"Ferrari debe adoptar una postura firme al respecto, porque eso fue realmente sobrepasar los límites. La regla general entre los equipos de carreras es: un duelo está bien, pero el contacto es inaceptable", sostiene Glock.

Avisa seriamente a Ferrari: "Mi presentimiento es que, tras una colisión, acabarán ambos en la grava en algún momento".

"Charles Leclerc sigue siendo un poco más rápido de forma constante, pero Lewis Hamilton definitivamente ha vuelto al punto en el que todos queremos verlo: con confianza y disfrutando de las carreras. Aunque el inglés no fue tan competitivo aquí en Japón como lo fue en China...", detalla el expiloto de la Fórmula 1.

Lewis cayó a la sexta plaza después de esa lucha que claramente le perjudicó. Porque inmediatamente después le pasaron George Russell y Lando Norris, que no llegaron a amenazas a un Leclerc que repitió podio.

El monegasco es tercero en el mundial de pilotos por detrás de los dos Mercedes. ¿Será la alternativa al título?