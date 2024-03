El expiloto de Fórmula 1 y hermano del Kaiser, Ralf Schumacher, ha criticado duramente la gestión que está haciendoRed Bull con el 'caso Horner'. En su opinión, al estar todo el equipo guardando silencio y que haya tanto secretismo alrededor de la empleada que hizo la denuncia, la imagen de Red Bull está sufriendo un daño inimaginable.

En lo que va de temporada, por desgracia, el 'caso Horner' ha acaparado toda la atención, incluso más que las propias carreras. Ralf fue muy crítico y declaró lo siguiente: "No fue hasta el día de la carrera en Baréin cuando se habló de ella".

"Lo siento por su familia, pero sólo hubo una persona que empezó todo esto: él. Y no puedo aceptar que siga diciendo que no quiere hablar de ello", ha expresado Schumacher en declaraciones recogidas por 'Sport 1'.

Con esto, el alemán ha dejado caer que lo mejor para el equipo es dejar de depender de los servicios de su jefe y buscar otra opción que vuelva a reestablecer la tranquilidad y el orden. Además, ha dicho que no hablar de la empleada es incluso peor para ellos.

Ralf ha aportado también su opinión sobre el daño que ocasiona no hablar de la víctima que acusó a Horner: "Por ejemplo, no se oye nada de la empleada y eso no es bueno. Nadie habla de ella. Y una cosa es cierta: mientras esto siga así, hace un daño inmenso a Red Bull".

Schumacher ha hablado que incluso Mercedes podría 'pescar en río revuelto' e intentar fichar a Max Verstappen, que tiene contrato con los de Milton Keynes hasta 2028. No obstante, el alemán ve a la escudería germana demasiado atrás como para que Verstappen tome el riesgo de irse a un monoplaza, que por el momento, es peor.

"Mercedes está demasiado lejos para que gane de inmediato. Toto Wolff parece resignado cuando le entrevistan estos días. De alguna manera, los ingenieros de Mercedes todavía no han entendido el nuevo concepto de coche. Pero incluso si Max es realmente, como se sospecha, tres décimas más rápido que el resto, no sería suficiente para ganar en este momento. Pero lo haría todo más emocionante, de eso no hay duda", ha concluido.