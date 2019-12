Lewis Hamilton y su posible fichaje por Ferrari tienen paralizada a la Fórmula 1. Todos hablan de este movimiento como la gran bomba que se avecina en una temporada 2021 llena de incógnitas, con nuevas normas y regulaciones a la vista.

Un expiloto de Ferrari -en dos ocasiones- ha querido aconsejar a Hamilton. Gerhard Berger ha escrito una columna en 'The Guardian' en la que explica su razonamiento y pone una condición a Hamilton para que fiche por Ferrari.

"No puedo recomendar a otro piloto que no sea Hamilton que pueda correr una vez en su carrera en Ferrari. Es una experiencia increíble. Me encantó la mentalidad italiana, la marca...", explica Berger.

Eso sí, da la clave de ese fichaje: "Pero tiene que ser en el momento correcto". ¿Por qué? Cree que un fichaje en 2021 puede ser muy pronto para un piloto con un equipo tan potente alrededor como Mercedes, una estructura que le ha permitido dominar la Fórmula 1 durante los últimos años.

"Creo que debe fichar por Ferrari, pero tiene que hacerlo cuando haya batido todos los récords", comenta Berger. Estos récords pueden ser el títulos mundiales (a dos de superar a Schumacher) o el de victorias totales en F1 (se encuentra a ocho carreras de superar a Schumacher).

Es decir, tendrían que pasar al menos un par de años más en Mercedes antes de fichar por Ferrari. Sin embargo, todos los caminos llevan a ese 2021 en el que Vettel acaba contrato con Ferrari y no tiene el futuro ni mucho menos claro con la 'Scuderia'. Es más, incluso podría marcharse con Toto Wolff, que bromea cuando le preguntan al respecto.

"¿Ir con Hamilton a Ferrari? Parece un buen plan, pero preferiría hacer otra cosa: volar a Marte con Lewis y ver si allí tengo algo que ganar. En serio, quiero tener éxito con Mercedes en 2020 y lo que pase después lo decidiré en los próximos meses", afirma en 'Kronen'.