El que fuera jefe de Haas hasta la pasada temporada ha valorado la maniobra de Kevin Magnussen que dio lugar a un impactante accidente en la salida del Gran Premio de Mónaco. Guenther Steiner considera innecesaria esa acción en un circuito con estas características.

Kevin Magnussen se lanzó por el interior de la primera curva, emparejándose en la salida con el neumático trasero derecho de Sergio Pérez, quien le cerró la puerta y acabó provocando un fuerte accidente que involucró a Nico Hülkenberg de manera fortuita y dio lugar a la bandera roja.

El Red Bull de 'Checo' Pérez acabó completamente destrozado, mientras que los dos Haas se quedaron fuera de combate a las primeras de cambio. En cuanto al análisis de Steiner, el italiano no termina de comprender el riesgo que tomó Kevin Magnussen en una pista como Mónaco.

"Le diría ¿qué c***? Saliendo último, no hay necesidad de hacerlo. No hay manera en Monte Carlo de que con cualquier estrategia, saliendo último, puedas entrar en los puntos. No va a pasar. ¿Por qué siquiera intentarlo?", desveló en el podcast 'The Red Flags'.

"Eso es lo que él hace. A veces, simplemente, piensa que hay algo que no está ahí. Al final, era obvio. Si comienzas último después de un fin de semana como este, si no pasa nada extraño, no causes tú la cosa extraña. Si algo extraño sucede, podemos entrar en los puntos, pero no empieces tú la cosa extraña. Eso es lo que pasó al final", concluyó Guenther Steiner.