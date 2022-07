El error de Charles Leclerc en el Gran Premio de Francia ha provocado que el título esté mucho más cerca para Max Verstappen. El neerlandés y Red Bull acarician los mundiales de pilotos y de constructores.

Las críticas han sido numerosas para el monegasco, aunque la prensa italiana no ha querido hacer sangre. Diferente es el caso de Mauro Forghieri, quien fuera ingeniero de la 'Scuderia' desde la década de los 60.

"Charles es rápido, pero debe crecer. Los errores que sigue cometiendo tras cinco años en Fórmula 1 sugieren que no está maduro todavía para ser campeón", dice el que fuera ingeniero.

"Los tifosi deben aceptar la realidad: el título lo merece de nuevo Max Verstappen, que es más glacial y más completo como piloto", afirma Forghieri.

La Fórmula 1 se traslada este fin de semana a Hungría. Ferrari no se puede permitir otro fallo... y tampoco Leclerc. Mucho tiene que cambiar el campeonato para que los de rojo vuelvan a meterse de lleno en la pelea.

Son 63 puntos de diferencia entre Verstappen y Leclerc. En juego, todavía 270 puntos. No es imposible... pero Ferrari tiene que cambiar su suerte desde Hungría para poder poner en aprietos al actual campeón.

Binotto le defiende

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, quiso defender a su piloto: "No hay razón para culparlo y estoy bastante seguro que él aprenderá, siempre hemos visto que Charles está reaccionando muy fuerte y bien cuando está cometiendo errores y estoy bastante seguro de que volverá a Hungría más fuerte y con más hambre".

"No estoy contando puntos y si me hubieras preguntado antes de esta carrera cuál era la diferencia con Red Bull, con Max, no podría responderte porque no estoy mirando, estamos enfocados en cada carrera", dijo.