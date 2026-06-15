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No forma parte de la Casa Real noruega

Condenan a cuatro años de cárcel a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos violaciones y maltrato a una exnovia

Marius Borg Høiby, de 29 años, no forma parte de la Casa Real noruega. Había sido acusado de 40 delitos, por los que la Fiscalía pedía siete años y siete meses de cárcel.

Marius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit, en una imagen de archivoMarius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit, en una imagen de archivoAgencia EFE

Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informó la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto de otras dos violaciones por el tribunal.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

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