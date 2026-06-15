Condenan a cuatro años de cárcel a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos violaciones y maltrato a una exnovia

Marius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit, en una imagen de archivo

Marius Borg Høiby, de 29 años, no forma parte de la Casa Real noruega. Había sido acusado de 40 delitos, por los que la Fiscalía pedía siete años y siete meses de cárcel.

Un juzgado de Oslo ha condenado a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y maltrato a una exnovia, según informó la televisión pública NRK. Høiby, de 29 años, no es miembro de la Casa Real noruega y fue absuelto de otras dos violaciones. La Fiscalía solicitó siete años y siete meses de prisión por los 40 delitos que se le imputaban, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor por cargos como transportar marihuana y amenazas.

Un juzgado de Oslo condenó este lunes a cuatro años de cárcel a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, informó la televisión pública NRK.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega, fue absuelto de otras dos violaciones por el tribunal.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

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