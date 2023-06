El nivel que está mostrando Fernando Alonso en este inicio de temporada no ha dejado indiferente a nadie. El último en sumarse a la oleada de halagos hacia el piloto asturiano ha sido Jenson Button.

El piloto británico ha participado este pasado fin de semana en las 24 Horas de Le Mans, y no es la primera vez que lo hace, pues, para él, probar suerte más allá de la Fórmula 1 es muy importante.

"El automovilismo puede ser muy estresante. Por eso me retiré de la F1 porque sentía que no tenía nada nuevo que aprender. Quería hacer cosas que me gustaban. Por eso estoy en Le Mans", ha explicado Button tras la carrera.

Una prueba que Fernando Alonso ya disputó en su momento y que, además, ha ganado en dos ocasiones. Es precisamente por ello por lo que Jenson Button no ha dudado a la hora de rendirse a Alonso.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40", ha asegurado.

Button sostiene que probar suerte fuera del Gran Circo es una de las cualidades fundamentales para poder ser considerado como el mejor piloto del mundo. Por ello, el inglés tiene intriga por ver de los que son capaces Lewis Hamilton y Max Verstappen.

"Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", ha explicado.

Fernando Alonso ha vuelto donde se merece

Las primeras siete carreras no han podido ir mejor para los hombres de Aston Martin a pesar del mal resultado obtenido en el GP de España. Los británicos ocupan la tercera posición en el Mundial de Constructores y Fernando Alonsose ha consolidado como tercero en el de Pilotos.

El piloto asturiano se encuentra con 99 puntos, consagrándose como 'el mejor del resto', y ha conseguido ya cinco podios en siete carreras. Únicamente le queda subirse al cajón más alto, algo que con las mejoras previstas para el GP de Canadá puede ser posible.