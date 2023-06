Max Verstappen dominó desde los primeros libres hasta la última vuelta del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló (Barcelona), lo que le ha valido ser el mejor piloto del fin de semana para los cinco expertos seleccionados por la Fórmula 1 para establecer los 'Power Rankings' de la séptima cita del Mundial.

Tras el piloto de Red Bull se sitúa Lewis Hamilton, que junto aMercedes y George Russell completaron tres jornadas que muestran el enorme avance de las 'flechas de plata' con pontones.

En las notas de la F1 llama la atención la ausencia de Fernando Alonso, que hasta Barcelona había sido el mejor piloto de la presente temporada, pero que sufrió el lastre que supuso su error en clasificación y lo pagó el domingo.

A race win in Spain for @Max33Verstappen, and the top spot in the @aramco Power Rankings! ⚡️#SpanishGP#F1pic.twitter.com/QRvZEKr4wV