Las 24 horas de Le Manshan sido muy especiales paraFerrari. El equipo italiano, en su primera temporada tras su vuelta al Mundial de Resistencia, se ha impuesto en la carrera más importante del año con el coche número 51, pilotado por Antonio Giovinazzi, James Calado y Alessandro Pier Guidi.

Los de Maranello llevaban desde 1965 sin ganar la cita por antonomasia de la resistencia, por lo que el día de hoy entra de lleno con letras de oro en la historia de Ferrari.

Charles Leclerc era consciente de la importancia de esta carrera para Ferrari y no se lo ha querido perder. El piloto monegasco ha acompañado al equipo desde primera hora de la mañana, y no ha dudado en sumarse a la celebración multitudinaria que se montó en el box del equipo rojo en cuando salió la bandera a cuadros.

En medio de la euforia, Leclerc atendió a los medios de comunicación, que no dudaron en preguntarle si algún día correrá las 24 horas de Le Mans.

"¿Por qué no? Me encantaría, es un evento increíble. Seguro que algún día de mi vida quiero marcar esa casilla, no sé cuándo será, pero de nuevo, estoy muy orgulloso de lo que Ferrari ha hecho hoy, ha sido una locura", dijo Leclerc en declaraciones a 'Eurosport'.

Ante la falta de victorias en Fórmula 1, el monegasco se mostró muy feliz de ver a un coche rojo en lo más alto del podio en La Sarthe: "Es increíble, sobre todo que gane un Ferrari. Es increíble volver después de tantos años".

Sin embargo, el otro Ferrari, pilotado por el español Miguel Molina, no pudo subir al podio por un incidente, algo que lamenta Leclerc: "Una edición muy especial. Mala suerte para el segundo Ferrari, tuvo un pequeño impacto creo que con una roca más pequeña, en un radiador, así que eso les hizo perder mucho tiempo, pero yo estaba aquí para apoyar, y de todas formas, estoy muy contento de que Ferrari haya ganado, ha sido una experiencia increíble".

Pero Charles Leclerc no es el único piloto de la actual parrilla de la Fórmula 1 cuyos planes pasan por Le Mans. Fernando Alonso y Nico Hulkenberg ya saben lo que es ganar las 24 horas.

Además, el asturiano le ha propuesto recientemente a Max Verstappen disputar juntos la cita francesa. Quién sabe si Charles Leclerc podría unirse a ese proyecto y formar el 'dream team' del mundo de la resistencia.