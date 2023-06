A sus casi 42 años, Fernando Alonso tiene boquiabierto a todo el mundo del motor tras su espectacular arranque de temporada de la mano de Aston Martin, donde ha sumado cinco podios en las primeras siente carreras del año.

Sin embargo, hasta el más admirado tiene detractores, y ese es el caso del bicampeón del mundo de Fórmula 1.

David Kennedy, expiloto que pasó sin pena ni gloria por F1 y Le Mans, ha cargado duramente contra el asturiano tachándole de viejo.

Según el irlandés, un piloto más joven y más rápido habría vencido a Max Verstappen en laclasificación de Mónacoy habría logrado la pole.

"Sí, lo creo", ha explicado en declaraciones a 'PlanetF1'. "Creo que tenía un coche que podría haberle dado la pole en Mónaco. Sólo fueron esas últimas centésimas de segundo", ha añadido.

Kennedy cree que todo es parte de la "naturaleza": "Es simplemente la forma de ser de la naturaleza y no puedes vencerla. Hay pilotos y si lo llevan uno, dos o incluso tres años, simplemente se les escapa. Lo hemos visto una y otra vez a lo largo de los años. Es un hecho duro, pero así es la naturaleza".

El ex de Shadow y Theodore no se ha andado con medias tintas: "Hay un viejo dicho japonés, después de haber conducido con los japoneses durante 10 años, no inviertes en un viejo samurái".

El valor de la experiencia

Eso sí, el expiloto destaca la experiencia de Fernando Alonso, que según él compensa su edad.

"Es mayor y más sabio ahora, ha pasado por el molino con muchas maquinaciones con los equipos y gerentes de F1", ha señalado.

"Probablemente sea el hombre adecuado en el momento adecuado para que el equipo, el dueño del equipo y su compañero de equipo puedan aportar tanto a la mesa", ha zanjado.

Mientras un expiloto desconocido para el gran público como David Kennedy carga contra el ovetense, el vigente campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, le pone por las nubes.