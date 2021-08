Desde que Michael Schumacher sufriera un gravísimo accidente esquiando en el año 2013 su estado de salud es una auténtica incógnita. Se sabe que excompañeros y amigos le visitan con asiduidad, pero no todos.

Su exagente, Willi Weber, ha denunciado en el medio alemán 'RTL' que Corinna Schumacher, mujer del siete veces campeón de la Fórmula 1, no le permite visitarle: "Hasta el día de hoy: sin llamadas telefónicas, sin carta... En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida".

"¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?", se pregunta Webber.

Cree el exagente que todo se debe a la decisión que tomó al conocer el accidente de Michael: "Cometí un error. En ese entonces, no me subí al avión de inmediato y fui al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer fila ahora". Y reconoce que se confundió: "Estuvo mal. Me sentía miserable, sufrí como un perro".