Alpine está viviendo sus peores semanas en la historia reciente de la Fórmula 1. Mientras están en un proceso de reestructuración en el que ya han salido muchos de sus directivos, sus resultados están siendo bastante pobres. Prometieron una mejora en Bélgica, pero Pierre Gasly y Esteban Ocon quedaron eliminados en Q2.

Especialmente sonrojante fue el caso de Ocon. El piloto francés tocó levemente el muro durante la Q2 y rompió parte de su alerón delantero. Entró a boxes con margen suficiente para sustituirlo y busca una nueva vuelta que le diera el pase a la Q3, pero se encontró la sorpresa de que ninguno de sus mecánicos tenían preparado el alerón nuevo.

"Ha sido una clasificación muy difícil y teníamos una buena oportunidad. La culpa es mía, he cometido un error al fallar en la curva, pero había tiempo de sobra para volver a salir en caso de haber cambiado el alerón delantero, pero no estaba preparado. Hemos necesitado medio minuto para encontrarlo y no hemos podido volver a salir. Error mío, también del equipo", explicó Ocon tras la clasificación.

Además, el francés explicó su accidente: "Es un error que cometo con muy poca frecuencia. Es poco habitual que me equivoque así, pero cuando pasa, me gusta analizarlo. Trataremos ambos asuntos. Era demasiado pronto para los neumáticos de seco en la primera mitad de la Q2, pero estaba bien para la segunda. Mañana a ver si podemos meternos entre los diez primeros".