En el GP de Hungría se vivió un nuevo momento de tensión entre Fernando Alonso y Esteban Ocon. El francés cerró en la salida al español para que este no le adelantara, para después en la salida de la curva 5 volverle a no dejar hueco y así impedir el adelantamiento del asturiano. A pesar del feo compañerismo, Ocon no se arrepiente de su agresiva defensa.

Alonso reportó por radio que nunca había visto una defensa como la que le hizo el francés. A pesar de ello, Ocon le ha querido quitar hierro al asunto, restándole importancia a sus acciones en pista.

"Creo que así son las carreras. Nos pusimos en una posición complicada cuando se retrasó la parada, entramos algo más tarde. Los tiempos con el neumático nuevo fueron buenos y deberíamos haber salido con buena ventaja. Tras la parada, me intenté defender, no necesariamente de Fernando, sino de todos los que tenía por detrás", explica en 'Racing News 365'.

Pero los incidentes entre ambos pilotos no solo fueron en el primer giro. En la vuelta 24, ambos Alpine se emparejaron después de que Ocon saliera de boxes y montara el neumático duro. Alonso fue a pasarle en la curva 2, pero el francés alargo la frenada cerrando al asturiano, lo que aprovechó Daniel Ricciardo para adelantar a los dos Alpine de golpe.

"Eso sí, con un neumático duro a muy baja temperatura, era muy complicado defenderme. Por ese motivo, era complicado hacerlo funcionar. En general, fue un fin de semana competitivo, aunque no lo refleja del todo. Sumamos buenos puntos antes del parón de verano y eso siempre es positivo", comenta.

Ocon critica la estrategia de Alpine

El francés también ha mencionado que la escudería francesa eligió mal la estrategia en el GP de Hungría. Los duros tardaban muchísimo en coger temperatura y todos los coches que los montaron sufrieron mucho, perdiendo bastante tiempo.

"Necesitamos mucho tiempo para hacer funcionar el neumático duro y ser rápidos. Lo estaba pasando mal con la tracción y la parte trasera en comparación con otros coches. La estrategia probablemente no fue la mejor ni tampoco las llamadas para entrar a boxes. Podría haber sido una historia diferente con otra idea, pero al fin y al cabo sumamos puntos con los dos coches", comenta Ocon para terminar.

Sin embargo, la estrategia no fue del todo mala, ya que ir a una sola parada funcionó y ambos coches acabaron en los puntos, por detrás de los dos Ferrari, Red Bull, Mercedes y el McLaren de Lando Norris.