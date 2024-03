Apareció Carlos Sainz por el circuito de Yeda, todavía renqueante, recién operado de apendicitis. Quería ver en primera persona el rendimiento de su joven sustituto, un jovencísimo Oliver Bearman. Y el británico firmó una actuación muy notable con un séptimo puesto, manteniendo a sus espaldas a Lando Norris y a Lewis Hamilton.

Y ahora la gran pregunta es si Carlos estará listo para el Gran Premio de Australia, que se correrá entre el 22 y el 24 de marzo. Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dice que tomarán una decisión la próxima semana, aunque es optimista.

"Tendrá una semana de descanso completo, y tomaremos una decisión sobre cuándo tiene que volar a Melbourne dentro de una semana. Pero soy bastante optimista", ha expresado en 'Autosport'.

"Cuando llegó el jueves por la mañana, no se sentía bien. Dijo 'déjame intentar dar algunas vueltas' e hizo la sesión completa. Por la tarde, fue exactamente lo mismo", dice el jefe de la escudería de Maranello.

Vasseur no quiere forzar con su piloto, que necesitará unos días de reposo después de la operación: "Lo más importante no es forzar hoy, sino recuperarse y hacerlo bien. No quiero precipitarme, pero es un adulto y tomará la decisión correcta".

"Es una gran recuperación, y ahora tenemos que centrarnos en Melbourne. Necesita descansar bien esta semana, y ya veremos la próxima", sentencia Vasseur.