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Caso Plus Ultra

El ex consejero delegado de Plus Ultra asegura ante el juez que contrataron a Zapatero para "presionar a la SEPI" y que concedieran el rescate

¿Qué ha dicho? En su declaración, Roselli ha aclarado que desde julio no está ya en la compañía y que a él le han intentado secuestrar dos veces, por eso se marchó a vivir a España.

El exCEO de la aerolínea Plus Ultra Roberto Roselli a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El exCEO de la aerolínea Plus Ultra Roberto Roselli a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). EP
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Tras la declaración del expresidente de Plus Ultra sobre el presunto pago del 1 % del préstamo público obtenido por la aerolínea al "grupo Zapatero", este martes le ha tocado el turno al ex consejero delegado, Roberto Roselli, quien también apuntó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según fuentes presentes en la declaración, Roselli se ha ratificado en el escrito en el que envió en julio pasado y en el que confirmaba el pago del 1 % al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a través de las empresas de Julio Martínez Martínez.

En su declaración, que ha durado tres horas, el ex consejero delegado ha dicho que los directivos de Plus Ultra sabían que el destino final era Zapatero porque se puso en contacto con Martínez Sola. Daban por hecho que a partir de ahí fue la relación con el grupo Zapatero.

Así, Roselli ha aclarado que desde julio no está ya en la compañía y que a él le han intentado secuestrar dos veces, por eso se marchó a vivir a España. Aunque no ha explicado qué gestiones hizo Zapatero, ha dicho que le contrataron para "presionar a la SEPI" y que concedieran el rescate. Además, ha prometido aportar mucha información a la investigación a través de correos o mensajes.

El ex consejero delegado ha confirmado que los informes que mandaba Zapatero eran "irrelevantes" y que pagaban para conseguir el rescate.

Con la citación de este segundo exdirectivo continúa así una investigación que sitúa al expresidente del Gobierno en el "vértice" de una presunta trama de influencias en torno a este préstamo público de la que él se desvincula al completo, y que también le mantiene imputado por presunto contrabando y fraude fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su oficina.

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