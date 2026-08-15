Marc Márquez elige a su sucesor: "Ahora diría Pedro Acosta, pero..."

Al piloto de Ducati le preguntan quién puede ser el gran campeón del futuro de MotoGP y al primero que menciona es al que será su compañero de equipo.

A Marc Márquez, campeón de MotoGP y uno de los mejores pilotos de toda la historia, le han preguntado quién cree que podría ser su sucesor. Ha dado varios nombres. Uno de ellos es Pedro Acosta, que precisamente será su compañero en Ducati a partir del curso que viene. Pero hay más.

En una entrevista a 'The Paper', Marc habla de los campeones del futuro: "El piloto que ahora corre en MotoGP y tiene el talento para liderar la nueva generación es Pedro Acosta. Él es diez u once años menor que yo, y es súper talentoso. El año que viene correremos los dos para Ducati, la mejor moto de la parrilla".

También menciona a David Alonso, ahora en Moto2 y que el año que viene dará el salto a la categoría reina.

Y da otros nombres: "Luego David Alonso, Brian Uriarte y Máximo Quiles de las otras categorías. No quiero mencionar nombres porque es difícil, pero estos chicos son el futuro de este deporte...".

"Veremos si puedo seguir luchando contra ellos ahora a mis 33 años...", reflexiona Marc para finalizar.

Renovó por dos temporadas con Ducati y cambiará de compañero, con Pedro Acosta a su lado. Pero antes sigue en la pelea por remontar este mundial en el que ahora mismo manda Jorge Martín con su Aprilia.

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