Espargaró explica la "ventaja" de Ducati para la 850cc de Márquez y Acosta en 2027: "Es una supermoto"

El expiloto y actual probador ha establecido una comparación en lo que será el año que viene MotoGP tras las nuevas reglas y Superbike, donde Ducati cuenta con "mucha información".

Al igual que la Fórmula 1 esta temporada, MotoGP experimentará un cambio de reglamento el año que viene donde la principal novedad será el descenso de la potencia de las motos a 850cc. En la era actual, Ducati viene siendo la principal dominadora, aunque Aprilia está siendo superior este último campeonato de normativa.

En muchos de los equipos del 'paddock', los prototipos de 850cc ya están siendo puestos a prueba. El probador de KTM, Pol Espargaró, ha ofrecido una previsión sobre lo que será la categoría reina en el futuro: "Aparte del comienzo del año, que tal vez algunos fabricantes vayan a empezar más rápido que otros, cuando todos estén más o menos en el mismo nivel, incluso tal vez el segundo año, la competencia va a ser muy cerca. Pero llevará tiempo".

Unas sensaciones obtenidas tras probar la Ducati que Marc Márquez y Pedro Acosta pilotarán en 2027: "Es fácil pensar que Ducati va a estar loca, va a ser rápida desde el primer día porque tienen toda la información de Superbike. Al final, (la 850cc) es una especie de 'supermoto', no está cambiando mucho de la Superbike". Y para cerrar el tema, aseguró que en Borgo Panigale "tendrán ventaja" por contar con "mucha información que otros fabricantes que no están en Superbike no tienen".

Honda y Yamaha son los otros equipos que también tienen presencia en Superbike, dos equipos que este año, están lejos de las posiciones de arriba.

Otros que también podrían llegar más preparados, según comentó Espargaró en 'DAZN', son los recién llegados de Moto2: "No puedes creer cuánto cambiará la categoría el próximo año y cuántos pilotos van a tener dificultades en esta nueva categoría. Es una locura. Van a ser increíblemente rápidos, así que va a ser un gran desafío para ellos".

Izan Guevara, Senna Agius, David Alonso y Dani Holgado son los nuevos nombres ascendidos a MotoGP para 2027.

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