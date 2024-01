Romain Grosjean no consiguió la victoria durante su carrera en Fórmula 1. Se quedó muy cerca en varias ocasiones, pero siempre se tuvo que 'conformar' con el podio. En total consiguió diez con el equipo Lotus.

Y la espinita clavada que se le queda son tres Grandes Premios: Valencia 2012, Nürburgring 2013 y Japón 2013. Él mismo lo ha explicado en unas declaraciones que recoge 'SoyMotor'.

"Tercero en Japón, segundo en Austin, tercero en Corea, tercero en India, nunca gané una carrera y debería haber ganado tres. Valencia 2012, Nürburgring 2013, cuando salió el coche de seguridad por Jules y también ese año en Japón si no hubiésemos copiado la estrategia de Red Bull. Tuvimos miedo con ellos y probablemente, habríamos ganado", cuenta el piloto francés.

"Así son las cosas a veces...", se resigna un Grosjean que dio todo lo que tenía: "Me encanta la Fórmula 1, pero no quiero ser un nombre más en la parrilla. Me gustaría estar luchando por podios y victorias, lo intentamos hacer lo mejor que pudimos".

Decidió dejar la competición ya en la primera prueba de 2020. Y cree que no se valoró lo suficiente lo logrado entonces: "Tomé la decisión de marcharme en la primera carrera de 2020, sabía que no iba a seguir en la F1...".

"La pandemia llegó, nos fuimos a casa y todo empezó en Austria. En Libres 1 tuve un problema de frenos en mi primera vuelta y en carrera tuve que abandonar. Ese año puntuamos dos veces, yo fui noveno en Nürburgring y Kevin (Magnussen) había sido antes décimo en Hungría, fueron actuaciones extraordinarias, pero nadie las ve así", ha sentenciado el piloto que logró diez podios con el equipo Lotus.