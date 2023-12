Fernando Alonso ha firmado un brillante 2023. Uno en el que ha logrado su mejor posición en el Mundial de pilotos desde 2013. Desde ese subcampeonato con Ferrari en el título de Sebastian Vettel. Desde entonces, este ha sido su mejor curso, con 206 puntos en Aston Martin.

Con un cuarto puesto en el que ha superado a los dos Ferrari, a los dos McLaren y al Mercedes de George Russell. Con ocho podios, siendo el que más veces se ha subido a un cajón tras los dos pilotos de Red Bull. Sin embargo, hay algo que le tiene algo 'inquieto'.

Y eso es el quinto puesto en el Mundial de constructores. Eso es no haber podido con McLaren por esa parte del campeonato en la que el Aston Martin no iba como fue al comienzo de curso. Aunque al final remontaron, de nuevo, no fue suficiente.

"Esto es la F1, no un evento benéfico"

Ahí es donde hace hincapié Alonso de cara a 2024: "Duele un poco ese quinto en constructores. Éramos mejores que eso".

"Esperábamos algo mejor a comienzos de año. Tenemos que tener presión. Tenemos que cumplir", insiste.

Y habla acerca de eso: "Nunca se hicieron tantos puntos, así que las expectativas eran bajas... y las superamos".

"Pero el año que viene va a ser todo lo contrario. Las expectativas van a ser muy altas, y tendremos presión. Pero esto es la F1, no un evento benéfico", cuenta Alonso en 'RacingNews365'.