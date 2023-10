Hace muchos años que Ferrari no sabe lo que es ganar un mundial de pilotos en la Fórmula 1. Charles Leclerc y Carlos Sainz, con el actual coche, ni mucho menos se lo pueden plantear. Su realidad es la de mejorar para recuperar algún día su reinado.

Pero a pesar de ello, ninguno de los dos pilotos se plantea su marcha. El monegasco ha asegurado que sólo se plantearía dejar Maranello en caso de "no creer en el proyecto". Pero esa es una situación que actualmente no se da.

"Creo que si no creyera en el proyecto, ese sería el momento de salir. Porque en este tipo de situaciones no pueden sacar lo mejor de ti mismo y no ayudas al equipo", ha asegurado en 'Motorsport'.

"Pero este, definitivamente, no es el caso en este momento. Creo en el proyecto y siempre he creído en Ferrari. Por ahora lo tengo muy claro. Y quiero ganar y quiero hacerlo aquí", sostiene Charles.

Su sueño siempre fue Ferrari. Y lo está cumpliendo. Aunque lejos de las victorias en Fórmula 1. "Para mí siempre ha sido el coche rojo... desde que era muy pequeño", dice el compañero de Sainz.

En 2011 la escudería italiana llamó a sus puertas y hasta ahora: "Sin Ferrari no habría llegado a la F1. Siempre me han apoyado y siempre han estado ahí cuando más lo he necesitado".

Un equipo "especial": "Cuando llegas aquí y te diriges a la fábrica y hablas con la gente puedes sentir porqué Ferrari es tan especial. Y puedes entender la pasión que se vive".