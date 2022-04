Las Vegas estrena Gran Premio el próximo 2023. Será un trazado urbano, otro más, que formará parte del calendario del Mundial de Fórmula 1 del año que viene, y que Fernando Alonso y Esteban Ocon ya han podido 'reconocer'... más o menos.

Alpine ha compartido un vídeo de ambos reaccionando a una vuelta 'on board' a lo que será el trazado de Las Vegas. Entre casinos, y la Torre Eiffel que hay allí, los monoplazas rodarán en un asfalto que ha sorprendido a Fernando Alonso.

"¿No tiene curvas?", dijo tras observar una de las largas rectas que tiene, o tendrá, la de momento gran novedad del Mundial de F1 para 2023.

Y parece ser que será rápido, muy rápido. Fernando Alonso apuesta por una velocidad cercana a los 360 kilómetros hora, mientras que Ocon sitúa eso en 370.

Así será, pues la pista, de largas rectas y pocas curvas, ha llamado la atención aún más en un Gran Premio cuya carrera se disputará un sábado por la noche.

Esteban and Fernando check out what the Las Vegas track has to offer 🇺🇸#LasVegasGP pic.twitter.com/hxBVeUNn2K