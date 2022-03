40 años después, La Fórmula 1 regresa a Nevada para disputar el Gran Premio de Las Vegas. Ya se corrió frente al Caesars Palace en 1981 y 1982, pero el circuito que se ha presentado en totalmente novedoso.

La tercera carrera en suelo norteamericano tras el GP de Miami y el GP de Estados Unidos en Austin se disputará en la madrugada de un sábado al domingo de noviembre de 2023, por lo que será una de las últimas pruebas del calendario.

El circuito urbano que se ha trazado en torno a los casinos más icónicos contará con una longitud de más de seis kilómetros, con tres rectas y 14 curvas en las que se alcanzará una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora en las 50 vueltas previstas.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, se ha congratulado por el acuerdo: "Es un momento increíble para la F1 que demuestra su enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte. Las Vegas es un destino reconocido en el mundo por la emoción y la hospitalidad, no hay mejor lugar para la F1 que la capital mundial del entretenimiento".

Take a look at our route through the Nevada Neon ✨#F1 #Formula1 #LasVegasGP @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/Iq9hTfZOm0