Un expiloto de MotoGP reivindica la figura de Pedro Acosta por encima de KTM

Álex Barros, campeón del GP de Valencia en 2002, asegura que el éxito de KTM en el GP de Tailandia fue gracias a 'El Tiburón de Mazarrón', el cual "fue el piloto del fin de semana".

Pedro Acosta es la mayor promesa actual de MotoGP. El piloto murciano ha comenzado su segunda temporada en la categoría reina con buen pie y ya lidera la clasificación tras el GP de Tailandia. Su segundo puesto en Chang y su victoria frente a Marc Márquez en la carrera sprint le aportan una ventaja en la parrilla.

Su rendimiento en 2025 fue impresionante. En su primer año acabó en cuarto lugar en el Mundial, dejando por detrás a pilotos que tenían opciones de ganar, y en 2026 busca poner su nombre en la Torre de Campeones.

Su proyección parece no tener límites, y un expiloto ha recalcado su habilidad encima de la moto por encima del resto de aspectos que le rodean. "Para mí el piloto del fin de semana fue Pedro Acosta. Bezzecchi ganó y ya había expectativa sobre él, pero Pedro fue la sorpresa", apunta Álex Barros, campeón del GP de Valencia en 2002.

"Es el primer piloto que veo que frena igual que yo frenaba en la entrada de la curva. Él frena, mete la moto hacia dentro, la para un momento, gira y sale acelerando. Es exactamente la técnica que yo usaba. Parece que el piloto de atrás se va a acercar, pero en ese momento él ya ha girado la moto y sale", explica Barros sobre la habilidad de Acosta encima de la KTM.

El año pasado, 'El Tiburón de Mazarrón' tuvo varios enfrentamientos internos con KTM debido a la moto y la imposibilidad de ganar un GP debido a ello. A raíz de las críticas de Acosta, su relación con los austriacos se deterioró y el expiloto brasileño aún defiende que Pedro es el que consigue los resultados.

"Quien hizo el resultado no fue la KTM, fue Pedro", añade Barros, destacando la figura de Acosta sobre la KTM en Tailandia, donde pudo lograr su segundo puesto y la sprint.