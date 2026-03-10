"Ojalá yo hubiera tenido esa filosofía": Corretja destaca "la mayor virtud" de Carlos Alcaraz

El extenista español asegura que la ruptura con Juan Carlos Ferrero ha supuesto "un antes y un después" para él. Además, envidia la mentalidad y madurez que desprende a su pronta edad.

El dominio de Carlos Alcaraz en el circuito ATP es indiscutible. Con tan solo 22 años ya lo ha ganado todo prácticamente y aún continúa batiendo récords. Su fuerte mentalidad y su insaciable hambre de ganar hacen que sea imposible vencerle en la pista, lo cual también ayuda al resto de tenistas a subir de nivel.

Sobre la mentalidad y forma de actuar del número uno del mundo ha hablado el extenista español y número dos del mundo en 1999, Alex Corretja. "Ha encontrado un equilibrio increíble entre pasárselo bien y ser serio y disciplinado cuando lo necesita", apunta el extenista en una entrevista concedida para 'El País'.

"Creo que sus mensajes serán cada vez más concisos y concretos. Lo más impresionante de todo es que con solo 22 años, él hace cosas que los demás pensamos a los 50", afirma Corretja, destacando la madurez de Alcaraz a su pronta edad.

Sobre todo, Corretja asegura que esta madurez ha aumentado tras su ruptura con Juan Carlos Ferrero, a lo cual ha señalado como "un antes y un después" en su carrera. Desde que Carlos se separó de su exentrenador, su potencial ha aumentado y en 2026 está imbatible.

"Ojalá yo hubiera tenido esa filosofía; yo era mucho más cabeza cuadrada. Mucho más inflexible. Es una pasada que sea capaz de divertirse tanto jugando y a la vez mantener la tensión", añade Alex, recalcando la "mayor virtud" del murciano para disfrutar de su profesión al máximo nivel.

Por último, Corretja asegura que Alcaraz está contribuyendo de forma positiva al tenis, más allá de sus títulos, por su deportividad y gestos. "Está enseñando a mucha gente a ver las cosas de otra forma", concluye el exnúmero dos del mundo de 1999.