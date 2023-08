Si Fernando Alonso es conocido por algo más allá de por su gran nivel dentro de un monoplaza, es por ser uno de los pilotos más enigmáticos y herméticos de toda la parrilla. Sin embargo, tras una primera mitad de temporada impecable con Aston Martin, el ovetense ahora se ha vuelto algo más abierto.

Por ello, a través de un podcast publicado por 'High Performance', Alonso ha confesado cómo fueron sus inicios y, sobre todo, cómo su familia le ha ayudado a convertirse en la persona y el piloto que es hoy en día.

No obstante, la personalidad ambiciosa y competitiva de Fernando no se sabe muy bien de donde viene ya que, como él mismo dice, es una incógnita: "Es algo que he hablado con mi familia en muchas ocasiones porque ellos no son competitivos en absoluto, así que no sé por qué yo lo soy tanto".

"No hablaba con ellos durante un día entero cuando perdía y ellos nunca entendieron por qué yo era así. Nadie en la familia tenía ese enfoque, así que sigue siendo algo desconocido", asegura el ovetense.

Sin embargo, si bien es cierto que el gen competitivo es suyo propio, su familia siempre ha sido importante para su desarrollo profesional: "Probablemente el primer y único consejo que siempre me dio mi familia fue mantenerme humilde y aprovechar todas las ventajas que esta vida nos puede brindar".

Asimismo, su padre, José Luis Alonso, le dio un consejo algo enigmático que confundió al bicampeón del mundo antes de debutar en un Gran Premio oficial en 2001 con Minardi: "Trata de disfrutarlo porque tal vez sea tu última carrera".

"Nunca se sabe, esta es tu primera carrera, tal vez no rindas o no seas lo suficientemente rápido, o el equipo no esté contento contigo al final de la carrera o lo que sea", afirmó su padre.

Lo que en ese momento José Luis no sabía era que, 22 años después, su hijo se iba a convertir en una auténtica leyenda para automovilismo español y, también, para la Fórmula 1.