La carrera profesional de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no ha sido nada fácil. Si bien es cierto que para muchos el español es uno de los mejores pilotos de la historia de la competición, únicamente cuenta con dos Mundiales de Pilotos debidos, en gran parte, a la mala fortuna.

Sin embargo, el ovetense nunca se ha dado por vencido y asegura, a través del podcast 'High Performance', que siempre hay que estar preparado "para todo lo que haces en la vida".

"No puedes subestimar ni la cosa más fácil en la vida. Hay que tener confianza en uno mismo y estar preparado para todo lo que haces en la vida. El mundo está cambiando; debes ofrecer algo extra", asegura Fernando.

Además, Alonso no deja de demostrar su ambición e ilusión día a día dentro del 'Gran Circo'. Una ambición que, sin duda, llega de la mano de su particular filosofía de vida: "No debes conformarte con cualquier cosa; siempre tienes que buscar algo mejor".

Y es que el nivel de Fernando Alonso a sus 42 años de la mano de Aston Martin representa a la perfección que él mismo sigue al pie de la letra esta filosofía y que, tal y como ha quedado demostrado, funciona.