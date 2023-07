El GP de Gran Bretaña ha dejado más de una polémica entre los pilotos, en concreto en los hombres de Alpine, ya que ninguno de los dos pudo terminar la carrera. Esteban Ocon por un fallo en el monoplaza y Pierre Gasly por un contacto con Lance Stroll en el que su rueda trasera derecha acabó destrozada.

Y es que, a pesar de que han pasado ya varios días desde que Max Verstappen viera la bandera de cuadros en primera posición en Silverstone, la carrera todavía da mucho de lo que hablar. Más aún si pilotos como Gasly continúan dándole vueltas a una acción que nadie consideró antideportiva.

Es más, el propio piloto francés hizo con Stroll lo mismo de lo que se queja de Carlos Sainz: expulsarle de la pista. La supuesta acción a la que el francés se refiere es aquella en la que trata de adelantar a Carlos por el exterior en Copse, pero que, al salir el madrileño con mejor tracción, no lo consigue y tiene que levantar en la antigua recta de meta.

Una acción que ni la FIA ni la propia Fórmula 1consideraron ilegal o antideportiva, por lo que se quedó en, simplemente, un incidente de carrera. Sin embargo, Gasly no está nada de acuerdo, y así lo ha demostrado a través de una historia subida a su Instagram en la que muestra la secuencia de vídeo completa.

🚨 This seems to be the moment that Gasly complains about Carlos Sainz's action.

It strangles him in the curve and gets in the way. Do you think Gasly's reaction is fair?#F1#Gasly#Sainz#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ZetNKJaoaU