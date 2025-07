laSexta Xplica revela en exclusiva imágenes de la vivienda donde permanece encerrado Cristóbal Montoro

En la Sierra de Madrid se encuentra la casa en la que está el que fuera ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy. Los vecinos, cuentan, hace tiempo que no le ven por el lugar.

laSexta Xplica, programa que presenta José Yélamo, ha localizado el lugar en el que se refugia el exministro Cristóbal Montoro. El lugar en el que permanece encerrado, después de que estallase un caso de corrupción que le afecta tanto a él como al ministerio de Hacienda que dirigía. En las imágenes, en exclusiva, se ve este lugar situado en la Sierra de Madrid.

Rodeado de vegetación, en una casa situada en una zona en la que los vecinos, dicen, hace tiempo que no le ven. "Este año le he visto, pero hace meses que no", cuenta uno de los lugareños.

"La última vez que le vi era muy mayor, pero era cliente de aquí, de toda la vida", dicen en un bar.

Según el informe de los Mossos, Montoro habría realizado, presuntamente, leyes a medida para ciertas empresas y sectores que ponían dinero o eran clientes de su despacho, Equipo Económico, en la época en la que era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy.